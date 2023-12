Un nou scandal in lumea influencerilor. Trapperul Yakki se afla in arest, dupa ce seara trecuta Politia a fost sesizata ca intr-un apartament din Bucuresti se aud tipetele de ajutor ale unei tinere. Tanarul de 19 ani ar fi batut-o in mod repetat pe iubita sa de 20 de ani, Anne Bagu. A lovit-o cu […] The post Trapperul Yakki, dezlantuit! Ar fi batut-o pe iubita sa, Anne Bagu, si ar fi continuat atacul in apartamentul unei vecine first appeared on Ziarul National .