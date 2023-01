Tranzitul de gaze ruseşti către Europa prin Ucraina a fost cu aproximativ 16% mai scăzut în ultima săptămână, pe fondul vremii calde din Europa Gigantul grup Gazprom a declarat ca livrarile zilnice de gaze rusesti prin punctul de intrare Sudzha, prin Ucraina catre Europa, au fost la 35,5 milioane de metri cubi (mcm) in ultimele cinci zile, in scadere de la peste 40 de milioane de metri cubi in Europa in ultimele luni. Gazprom nu a raspuns la o solicitare de comentarii despre motivul scaderii volumelor. Sursa, vorbind sub rezerva anonimatului, a spus ca volumele mai scazute ale livrarilor au reflectat probabil temperaturile ridicate record pentru iarna observate in mare parte din Europa in noul an. Sute de centre au inregistrat noi recorduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

