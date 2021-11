Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, Bulgartransgaz, a anunțat ca tranzitul de gaze catre Romania, Serbia si Ungaria a fost oprit din cauza unei probleme la un gazoduct. Bulgaria transporta gaze rusesti prin reteaua sa de conducte catre Romania, Serbia si Ungaria.…

- Bulgartransgaz, operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, a anuntat ca a oprit luni tranzitul de gaze naturale catre Romania, Serbia si Ungaria, in urma unei fisuri a retelei de gaze din apropierea satului Vetrino, informeaza Agerpres , care preia Reuters. In urma accidentului,…

- Bulgartransgaz, operatorul retelei nationale de transport de gaz natural din Bulgaria, a anuntat ca a oprit luni tranzitul de gaze naturale catre Romania, Serbia si Ungaria, in urma unei fisuri a retelei de gaze din apropierea satului Vetrino, transmite Reuters.

- Bulgaria‘s gas-network operator, Bulgartransgaz said it has halted the transport of natural gas to Romania, Serbia, and Hungary after a pipeline rupture, according to RFE/RL. Bulgartransgaz announced on Monday that an emergency occurred early in the morning near the northeastern village of Vetrino and…

- O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane de euro pana la sfarșitul anului O companie din Alba Iulia, activitate de succes in piața soluțiilor integrate de ambalare: Cifra de afaceri preconizata la 7 milioane…

- Printre efectele pandemiei asupra romanilor se numara și acumularea de kilograme in plus. Astfel, 37% dintre romani declara ca au luat in greutate de la inceputul pandemiei pana in prezent, iar media este de 7,4 kg, conform unui studiu realizat de Huawei Consumer BG impreuna cu IPSOS in 10 țari. Romanii…

- Stirea este concis formulata si ar trebui, daca am avea guvernare functionala, sa-i doara rau pe ai nostri in acest timp de criza: cei de la Gazprom au anuntat ieri ca Ungaria si Croatia au inceput sa primeasca gaze naturale prin intermediul retelei de conducte TURKSTREAM care trece prin Marea Neagra,…

- Iulian Iancu: este fara precedent sa se extraga din depozit in septembrie, cand in aceasta luna inca se injecta gaz in depozite. Se anunța un real pericol pentru lunile ianuarie-februarie 2022 Mihai Soare Este a treia zi la rand, azi, 30 septembrie, cand se scot gaze din depozitele subterane ale Romaniei.…