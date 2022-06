Transsubstanția-fotografie și vin, frumos și adevăr la Winekooltour Targumureșenii iubitori de arta și frumos sunt invitați de Asociația Wine And Art Social Club Targu Mureș sa afle cum se impaca arta stomatologiei cu arta fotografiei, vineri, 17 iunie de la 19:00, la Winekooltour pe strada Calarașilor numarul 100. In prim plan va fi lansarea albumului fotografic ,,Transsubstanția"" al autorului Ștefan Neagu, de profesie … Post-ul Transsubstanția-fotografie și vin... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

