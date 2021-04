Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment OMS: In ultimele doua luni, numarul saptamanal al cazurilor noi de infectare cu COVID-19 s-a dublat, la nivel global In ultimele doua luni, numarul cazurilor noi de COVID-19 raportate saptamanal aproape s-a dublat, la nivel global, fiind aproape cea mai mare rata care a fost observata pana…

- Numarul persoanelor care au optat pentru transportul aerian de pasageri a scazut anul trecut cu 69%, de la 23.193.300 pasageri in 2019, la 7.186.500 pasageri in 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri…

- La nivel european, Romania ocupa locul 6 ca total doze administrate, locul 6 ca doze administrate raportat la 100 de persoane, locul 2 - persoane vaccinate cu ambele doze, locul 6 din punct de vedere al mediei dozelor administrate zilnic: 29.526 doze. Vaccinarea impotriva COVID-19 este cea mai ampla…

- In Romania exista aproximativ un milion de oameni care sufera de o boala rara. Insa in lipsa unui registru al pacienților care au astfel de afecțiui statisticile nu sunt clare. In lume exista mai bine de șase mii de boli rare, iar pentru majoritatea nu exista tratament.

- Intr-o ancheta ampla realizata de „Sports Show”, fotbalul a fost incununat cel mai popular sport din lume, cu peste 3,5 miliarde de fani. Surpriza vine de pe locul doi: cricketul, cu o baza de 2,5 miliarde de fani. ...

- Traficul aerian de pasageri din Europa a scazut cu 70,4% in 2020, cel mai scazut nivel din ultimii 25 de ani, arata un raport realizat de Airports Council International (ACI Europe), citat de Euronews. Traficul...

- Poluarea provocata de combustibilii fosili a cauzat peste 8 milioane de decese premature in 2018, care reprezinta 20% din totalul adultilor decedati la nivel global in acel an, afirma autorii unui studiu publicat marti, relateaza AFP si Reuters.

- Numarul pasagerilor transportati de companiile aeriene din intreaga lume a inregistrat o scadere de 66% in 2020 comparativ cu 2019, o evolutie fara precedent din cauza pandemiei COVID-19, a apreciat miercuri Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite AFP, informeaza AGERPRES…