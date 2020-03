Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii solicita clarificari in privința izolararii șoferilor Foto arhiva De astazi intra în vigoare prevederile Ordonanței militare numarul 4 privind transportul de marfuri. Potrivit acesteia, șoferii mașinilor cu masa maxima mai mare de 2,4 tone, care intra în țara,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului excluderea soferilor profesionisti de la aplicarea ordonantei militare nr. 3/24 martie 2020 si uniformizarea actiunilor de control la nivelul directiilor de sanatate publica, Politiei si Jandarmeriei, potrivit unui…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului sa aloce un buget suficient pentru a plati 75% din salariul tuturor angajatilor firmelor aflate in dificultate pentru urmatoarele 90 zile, potrivit Mediafax. „Prin alocarea unui buget suficient pentru plata a 75% din…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) anunta ca - daca statul nu renunta de urgenta la izolarea soferilor de TIR care aduc alimente din strainatate - pana la finalul saptamanii, magazinele nu vor mai avea alimente pentru populatie. UNTRR a mai solicitat ca soferii…

- Masura de punere in autoizolare timp de 14 zile a soferilor romani de camioane care fac transport international spre Romania trebuie eliminata, altfel ea va duce la blocarea economiei, avertizeaza Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), intr-un comunicat remis joi AGERPRES.…

- ​Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicita Guvernului, în numele transportatorilor rutieri, producatorilor, exportatorilor și importatorilor din România, eliminarea imediata a masurii de punere în autoizolare 14 zile (din cauza coronavirusului)…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului asigurarea de facilitati suplimentare pentru soferii profesionisti in zonele aglomerate, in special in cadrul punctelor de trecere a frontierei, pentru a limita riscul de infectie cu Covid - 19, potrivit Agerpres.Prin…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara masuri de crestere a concurentei pe piata RCA prin impunerea unei cote minime de piata pentru companiile de asigurari. "UNTRR solicita ca masura de introducere a unui tarif de referinta…