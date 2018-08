Stiri pe aceeasi tema

- De o saptamana vehiculata in lumea fotbalului județean, implicarea lui Armando Popescu la Unirea Alba Iulia s-a lamurit ieri dupa-amiaza, cand fostul finanțator al Performanței Ighiu a devenit manager general al clubului din Cetatea Marii Uniri. Deocamdata sub comanda lui Adrian Bicheși au ajuns doi…

- Este perioada cantonamentelor centralizate pentru divizionarele terțe din județ, trei dintre reprezentantele județului, Metalurgistul Cugir, CS Ocna Mureș și Unirea Alba Iulia, efectuand stagii centralizate la domiciliu. Echipa din Cetatea Marii Uniri, la care ne referim in cele ce urmeaza, inca nu…

- Cu CS Ocna Mureș, Alba a bifat a 7-a accedere consecutiva in eșalonul superior, un record național, cu amendamentul ca Mureșul Vințu de Jos (2016) și Șurianu Sebeș (2017) nu s-au inscris in eșalonul superior. Astfel, pe hartie sunt 5 reprezentante in ediția 2018-2019 a Ligii a 3-a, insa in dreptul Performanței…

- Chiar daca negocierile nu sunt finalizate 100 la suta, implicarea lui Armando Popescu la Unirea Alba Iulia poate aduce jucatori de la Performanța Ighiu la formația albaiuliana. In amicalul cu Gaz Metan Mediaș, in distribuția unirista au evoluat juniorii Sporea, Petruse, Cordoș și Zsigmond, care au șanse…

- FC Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, a izbutit sa bifeze trei achiziții, jucatori cu experiența, in doua cazuri fiind vorba despre reveniri in „alb-negru”: atacantul Claudiu Oara (30 de ani, Performanța Ighiu) și mijlocașul Paul Pacurar (27 de ani, ultima data la UTA Arad, nu a evoluat…

- Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeana de Fotbal Alba, campionatul viitor al Ligii a 4-a, ediția 2018-2019, este unul cu 16 echipe la start. Navobi Cricau (locul 4 in Seria 1) și Viitorul Vama Seaca (poziția a doua in Seria a 2-a) au trimis catre AJF Alba cereri de inscriere in eșalonul…

- Daca in ierarhia generala a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, Unirea Alba Iulia este cel mai prost plasata la finele stagiunii, poziția a 7-a, in schimb gruparea din Cetatea Marii Uniri este prima in topul județean. La fel ca și la finele turului, Unirea Alba Iulia a devenit “campioana” neonorifica a judetului…

- Performanța Ighiu și Unirea Alba Iulia au in comun in ultima perioada o serie nefasta de rezultate, doar un punct cucerit in precedentele trei jocuri, și ambele conjudene cauta reabilitarea in antepenultima runda a Seriei a 5-a din al treilea eșalon. Echipa condusa de Mihai Manea este singura din județ…