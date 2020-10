Mersul ciobanilor cu oile la munte a fost inscris in patrimoniul național și urmeaza fie recunoscut de UNESCO. Transhumanta carpatica, parte a vietii pastorale traditionale, a fost inscrisa in Inventarul National al Elementelor vii de Patrimoniu Cultural Imaterial, acesta fiind primul pas pentru inscrierea in Patrimoniul UNESCO, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). „Inscrierea elementului cultural in Patrimoniul Cultural Imaterial National este doar un prim pas, procesul de inscriere a Transhumantei carpatice in Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanitatii UNESCO fiind…