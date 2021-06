Consumul de hidrogen la scara larga va necesita o infrastructura de transport de hidrogen bine dezvoltata, bazata pe o ”Coloana Vertebrala Europeana a Hidrogenului”, care sa conecteze cererea de hidrogen cu oferta, de la nord la sud și de la vest la est. Transgaz, in calitate de operator al sistemului de transport gaze naturale, are […] The post Transgaz, proiect revoluționar pentru transportul amestecului de gaze naturale cu hidrogen first appeared on Ziarul National .