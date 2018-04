Transformarea pietei de birouri: chiriasii se tranforma din clienti in...musafiri

Stiri pe aceeasi tema

- Piata de servicii de telecomunicatii, cu o valoare de 3,5 miliarde de euro, se indreapta spre o reducere a numarului de jucatori, pe fondul cursei operatorilor de a avea in oferta servicii fixe si mobile si de a-si imbunatati marjele.

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO),…

- Ministerul Sanatatii a respins propunerea facuta de administratia locala din Lugoj ca spitalul municipal sa devina spital clinic. Anuntul a fost facut in urma cu cateva saptamani insa a fost tinut ascuns de catre primarul Francisc Boldea care nu a vrut ca lugojenii sa afle ca s-a mai facut inca odata…

- In urma lucrarilor ce se efectueaza in subteran, pentru remedierea problemelor aparute in operațiunile de acoperire a Vaii Zalaului, in Piața centrala, accesul pietonilor a fost restricționat pe strada Simion Oros, catre și dinspre Hala agroalimentara. Pe trotuar se poate circula, insa doar pentru accesul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a comentat miercuri intentia unor parlamentari de a plafona dobanzile dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, spunand ca el este adeptul pietei libere, in care statul nu ar trebui sa intervina.

- De Ziua Indragostiților dar și de 1 și 8 Martie, ciocolata, in diversele ei forme, este de nelipsit in cadourile pe care romanii și le fac, alaturi de flori și surprize. Potrivit experților de la KeysFin, pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a prins aripi, astfel…

- Dornic de a face economii, un barbat din Galati s-a dus la Piata de Gros de pe Calea Prutului sa-si cumpere tigari la un pret mult mai mic decat cel din magazine. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, la data de 23 ianuarie a.c., in jurul orei 15.40, Sectia 5 Politie…

- Grupul LeasePlan, cel mai mare jucator de pe piata de leasing operational la nivel mondial, a ales Bucurestiul pentru un centru de servicii de suport dedicat activitatii companiei pe piata europeana.