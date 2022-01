Transferuri de marcă la CSM Lugoj Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj, care s-a calificat in primavara europeana si a terminat turul de campionat pe pozitia V-a, a anuntat primele transferuri in lotul de jucatoare. Este vorba despre liberoul Silvija Popovic, care are un palmares impresionant la cei 35 de ani ai sai, titulara in echipa Serbiei cand a castigat argintul ... The post Transferuri de marca la CSM Lugoj appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de a fi mai buni și de a ne apropia de cei din jurul nostru. Din dorința de a aduce zambete și bucurii in suflet, polițiștii din Lugoj și din cadrul celor trei secții rurale au intocmit lista cu familiile nevoiașe și au pregatit 70 de pachete. In aceasta ... The post…

- Georgian-Daniel-Adrian Rusanu din Lugoj a disparut din nou de acasa. Dispariția baiatului a mai fost semnalata polițiștilor și in data de 12 noiembrie, anul acesta. In 22 decembrie, baiatul in varsta de 14 ani a plecat spre școala de la domiciliul sau de pe strada Ceahlaului din Lugoj, iar pana in prezent…

- La doar 70 de kilometri de Timișoara, amatorii de turism alternativ descopera o adevarata bijuterie a arhitecturii industriale de inceput de secol 20. La Balinț, aproape de Lugoj, funcționeaza singura moara pusa in mișcare de forța apei inca funcționala in Timiș, iar acum poate fi vizitata de turiști.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a oferit presei, in cadrul vizitei effectuate acasa la Timișoara, o veste interesanta: planul investițional pentru masterplanul pe transporturi al Romaniei va fi aprobat de guvern la finalul acestui an. Aceasta poate insemna demararea unor investiții importante…

- Peste 500 de mașini au fost controlate, sambata, in cateva localitați din județul Timiș. Astfel, in intervalul orar 16:00 – 00:00 polițiștii municipiului Lugoj și cei din cadrul celor trei secții rurale au au controlat 287 de autovehicule și au efectuat 219 testari cu aparatul alcooltest. In cadrul…

- Societatea de avocatura tocmita de administrația Fritz pentru a rezolva problemele juridice existente la Colterm și pentru a securiza patrimoniului orașului ”a disparut ca magarul in ceața”, spune consilierul local PSD, Radu Țoanca. El acuza municipalitatea ca a dat o gramada de bani firmei de avocatura,…

- Gunoaiele descoperite de Garda de Mediu Timiș aruncate pe o platforma din Lugoj au fost deja urcate in camioanele cu care au venit, acestea provenind din Slovacia, și deja trimise ”acasa” spre Slovacia. Cercetarile au continuat și au aratat ca locația din Lugoj unde au fost aruncate gunoaiele era un…

- Adidas este un brand de adidași vechi de zeci de ani, cu popularitate la nivel global. Marca iconica a inceput in 1924 cand Adolf „Adi” Dassler și fratele Rudolf Dassler au fondat Fabrica de pantofi Dassler Brothers. Abia aproximativ 20 de ani mai tarziu, in 1949 mai precis, cand compania a intrat pe…