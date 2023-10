Stiri pe aceeasi tema

- Austriecii nu sunt de acord cu cancelarul Karl Nehammer in cazul votului negativ dat Romaniei pentru aderarea la Schengen, dezvaluie o ancheta Antena 3 CNN. Ana-Maria Roman a mers la Viena și stat de vorba cu mai mulți oficiali și experți, printre aceștia numarandu-se Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei…

- A fost lansat concursul pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societații civile la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare trebuie sa intruneasca mai…

- Primaria din Șpring, obligata sa plateasca daune morale pentru acțiunile fostului primar, Daniel Rusu și ale Consiliului Local Primaria Comunei Șpring a pierdut un proces in civil, intentat in urma cu zece ani și are de platit daune materiale in valoare de 60.951 lei. La prima vedere pare un caz simplu,…

- Transportatorul de energie Transelectrica a anunțat joi inca un proces pierdut la Centrul de Arbitraj de la Viena, intentant de foști membri ai Consiliului de Supraveghere și Directorat, pentru ca au fost inlocuiți din funcții inainte de expirarea mandatelor. Revocarea lor din funcție a fost facuta…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu se intalneste miercuri, la Viena, cu omologul austriac Gerhard Karner, opozant al admiterii Romaniei in Spatiul Schengen. La inceputul acestei luni, ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a laudat intr-o conferinta de presa cu un bilant pozitiv…

- Un barbat a fost surprins plimbandu-se prin Targu Jiu, cu ținuta militara, cu o arma la centura și cagula pe cap. El a fost prins de polițiștii locali și predat poliției. Locuitorii din municipiului Targu-Jiu s-au panicat cand l-au vazut pe individ, ziua in amiaza mare, pe centrul pietonal, Panica in…

- Catalin Nițu, directorul general dat afara de la Transelectrica, cere inca o data despagubiri dupa ce a mai caștigat 560.000 de lei la inceputul anului. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informeaza publicul investitor asupra faptului ca pe rolul Centrului de Arbitraj…

- Un apartament de doua camere situat in centrul municipiului Brașov a fost vandut de RIAL SA, compania care administreaza fondul de locuințe al municipalitații, contra sumei de 723 de lei, scrie Agerpres. Informatia, potrivit careia SC RIAL – din subordinea Primariei Brasov – a vandut un apartament de…