Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) se inchide sambata, 5 iunie si duminica, 6 iunie, intre Novaci si Ranca, in vederea desfasurarii unui concurs de automobilism sportiv, a anuntat, vineri, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "In zilele de 05.06.2021 (intre…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca Transalpina (DN 67C) se inchide sambata și duminica, intre Novaci și Ranca, pentru desfașurarea unei competiții auto, potrivit Mediafax.

- A nins in prima zi de vara pe DN 67 C Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni, informeaza Alba24. „Chiar daca pe Transalpina, la…

- „A început operațiunea de deszapezire a parții nordice a DN7C - Transfagarașan. Deocamdata suntem la începutul operațiunii care va dura câteva saptamâni bune având în vedere stratul gros de zapada batatorita, care pe alocuri…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a explicat, intr-un interviu pentru Economedia, ca, in cateva saptamani, se va obține acordul de mediu pentru tronsonul autostrazii dintre Sibiu și Fagaraș, astfel ca va fi scos la licitație. Ministrul Transporturilor a spus ca tronsonul Fagaraș-Sibiu este,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca de joi, de la ora 20.00, se va inchide circulația pe podul peste raul Arieș, din Turda, unde vor fi efectuate lucrari de reparații, potrivit mediafax.ro. Potrivit CNAIR, traficul rutier se va desfașura deviat…

- VIDEO| TROIENE de zapada pe Transalpina. CNAIR intervine cu utilaje pentru deblocarea drumurilor Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a intervenit, pe timpul nopții, cu mai multe utilaje de deszapezire, pe DN 67 C, cunoscut de asemenea drept și Transalpina. Drumul a fost complet…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri inchiderea DN 14, intre localitațile Daneș și Sighișoara, din cauza pericolului de caderi de arbori, informeaza Mediafax. Decizia de inchidere a circulației a fost luata miercuri de CNAIR și Poliția Romana…