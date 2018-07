Stiri pe aceeasi tema

- Croația a caștigat in fața Angliei, 2-1 dupa prelungiri, și va juca duminica, de la ora 18:00 in finala Campionatului Mondial 2018, cu Franța. Dupa meci, fundașul croat Dejan Lovren, 29 de ani, a vorbit despre sezonul sau și a facut o afirmație surprinzatoare. "Lumea zice ca am avut un sezon greu, dar…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Fotbaliștii croați i-au învins miercuri pe cei englezi în prelungiri, iar naționala Croației a devenit a doua finalista a Campionatului Mondial la Fotbal din acest an, anunța RIA Novosti. Partida a fost jucata pe stadionul Lujniki din Moscova…

- Nationala feminina de tineret U20 s-a oprit in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Ungaria, dupa ce a fost invinsa de reprezentativa tarii gazde cu 31-26. Romania continua sa joace in turneul 5-8

- Belgia a ratat calificarea in finala Campionatului Mondial 2018, dupa ce a fost invinsa marți de Franța, 0-1. Presa belgiana plange pe umarul echipei lui Martinez. "Visul s-a terminat și generația adorata nu va juca finala. Franța n-a fost atat de neatins ca Argentina in 1986, regretele vor ramane…

- Franța s-a calificat in finala Campionatului Mondial 2018, dupa 1-0 cu Belgia, grație golului marcat de Samuel Umtiti. Eden Hazard a uitat de simpatiile copilariei și a atacat: "Meritam mai mult, dar am dovedit ca știm fotbal. Suntem triști și dezamagiți". Courtois e mai dur: "Au facut antijoc, a fost…

- Portugalia - Spania, grupa B de la Campionatul Mondial. Campioana de la Euro 2016, Portugalia, și Spania, campioana de la Mondialul din 2010 și Europeanul din 2012, joaca diseara, la Soci, in cel mai tare meci din faza grupelor de la acest turneu final.

- Suedia este noua și vechea campioana mondiala la hochei, dupa ce a invins duminica noapte pe Elveția cu 3-2 intr-o finala palpitanta. Campionatul Mondial din Danemarca s-a incheiat duminica noaptea cu un ultim act spectaculos. Suedia și Elveția au oferit hochei de calitatea intins pe trei reprize…

- John Higgins (favoritul numarul cinci) s-a calificat pentru a șaptea oara in cariera in finala Campionatului Mondial de Snooker, dupa ce a trecut in penultimul act de Kyren Wilson, scor 17-13. Va fi pentru al doilea an consecutiv in care Higgins (cvadruplu campion mondial) va lupta pentru marele trofeu…