Cei cinci membri provizorii ai Consiliului de Administrație de la CFR Calatori au fost mandatați de ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Dan Vilceanu, sa numeasca in ședința din 1 octombrie 2021 un nou director general in locul demisionarului impus de USR Ovidiu Vizante. Potrivit informațiilor noastre, Traian Preoteasa, fost director general al CFR Marfa, va fi noul director general la CFR Calatori in locul lui Ovidiu Vizante, omul susținut și impus de fostul ministru USR al Transporturilor, Catalin Drula. Trebuie precizat ca Ovidiu Vizante conducea CFR Calatori inca din…