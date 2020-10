Traian Berbeceanu-prefect de Bucuresti, fostul prefect, Gheorghe Cojanu-inspector guvernamental

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial. Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului.…

- Gheorghe Cojanu a fost revocat, prin hotarare de Guvern, din functia de prefect al Capitalei, iar noua funcție va fi aceea de inspector guvernamental, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial.In sedinta de Guvern ținuta joi seara, a fost adoptata hotararea privind revocarea lui Gheorghe Cojanu…

- Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial.Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu, care a fost numit in functia de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General…

- Gheorghe Cojanu a fost revocat, joi, prin hotarare de Guvern, din functia de prefect al Capitalei, in locul sau fiind numit fostul sef al BCCO Alba, Traian Berbeceanu, au declarat, pentru News.ro, surse guvernamentale.Potrivit surselor guvernamentale, in sedinta de joi seara a fost adoptata…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, dupa declarațiile controversate privind rata de infectare din București, iar unul dintre posibilii inlocuitori este Traian Berbeceanu. Berbeceanu este „un om corect, integru hotarat"…

- Premierul Ludovic Orban a recunoscut ca a luat decizia de a-l schimba pe Prefectul de București, Gheorghe Cojanu, inca de acum cateva zile, iar Traian Berbeceanu "este printre posibilii candidați pentru funcția de prefect".Ludovic Orban a declarat ca nu putea face publica decizia de a-l schimba din…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca il va schimba pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, dupa declarațiile controversate privind rata de infectare din București. El a confirmat ca unul dintre posibilii inlocuitori este Traian Berbeceanu. Decizia va fi luata joi,in ședința de Guvern, a precizat…

- Guvernul urmeaza sa-l demita pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, dupa ce a facut o serie de declarații neclare privind rata de infectare cu COVID-19 in București, scrie presa citand surse din Executiv. In ședința de Guvern de miercuri urmeaza sa se adopte o Ordonanța de Urgența prin care sa fie…