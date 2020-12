Traian Berbeceanu anunță controale în piețe! Se verifică respectarea limitării accesului consumatorilor la 50% din capacitatea pieței „Instituția Prefectului-Municipiul București informeaza ca, astazi, a avut loc o ședința la care au participat factorii de conducere din direcțiile piețe și gestionarea activitaților comerciale din cadrul Sectoarelor Municipiului București și reprezentantul Direcției de Sanatate Publica București. Scopul intalnirii a constat in reiterarea necesitații respectarii cadrului legal de desfașurare a activitaților de comercializare a produselor și serviciilor de piața, care sa respecte principiile de protejare a vieții și sanatații, mai exact, respectarea cu strictețe a regulilor generale de desfașurare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

