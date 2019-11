Traian Băsescu: Romania se va prăbuşi dacă în paralel cu împrumuturile pentru plata pensiilor nu se vor face investiţii "Situatia de acum nu e roz, dar nu era o situatie necunoscuta Pe mine ma socheaza aproape sa-i vad cu ingenuitate venind la televizor spunand ce gaura avem sau o sa avem la pensii. Oricine ia expunerea de motive la legea pensiilor, pe care cu onor si Opozitia a votat-o, nu stiu daca noi am votat-o, scrie: In anul 2019 deficit 8 miliarde, in anul 2020 deficit 24 de miliarde, in 2021 - 53 de miliarde si in 2022 - 81 de miliarde. Daca le adunati, ies 136 de miliarde (...) Deci cand s-a votat legea pensiilor a trecut prin Parlament cu expunerea de motive pusa pe masa, au avut-o toti. Asa ca de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

