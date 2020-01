Traian Băsescu îl avertizează pe Iohannis: Orban nu va demisiona ca un soldăţel de plumb Fostul președinte Traian Basescu considera ca premierul Ludovic Orban nu va demisiona din funcție pentru a provoca alegeri anticipate: Nu mi s-a parut chiar 'Suntem gata' si cu mana la chipiu (...) Orban spune ca daca sunt conditiile. Pana acum nu am vazut premieri sa demisioneze de buna voie, ba dimpotriva, am vazut premieri care s-au baricadat. Orban ar fi o exceptie absoluta dar o exceptie in conditiile in care nimic nu reclama un asemenea gest. Dupa parerea mea guvernul Orban a avut un inceput bunisor de mandat, pe imagine stau relativ bine, nimeni nu poate contesta o valoare crescuta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

