Stiri pe aceeasi tema

- PMP anunta esuarea negocierilor partidelor de drepta, privind candidatii pentru Primaria Capitalei. Pana la aceasta ora, nu a existat o intalnire PNL-USR-PMP, pentru a desemna candidatii si liste comune impotriva PSD, scrie Eugen Tomac, liderul formatiunii, pe o retea de socializare. In aceste conditii,…

- Batalia pentru Primaria Capitalei s-ar putea dovedi mai incinsa ca niciodata. Negocierile sunt extrem de dure atat in blocul de stanga, cat și in blocul de dreapta, tocmai de aceea nu sunt excluse intrarile in cursa ale celor doi lideri de partide mai mici Victor Ponta (Pro Romania) și Traian Basescu…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a participat la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria…

- Traian Basescu a declarat, miercuri, al Romania TV, ca ar fi fost bine ca primarul general Gabriela Firea sa-și duca la bun sfarșit testarea bucureștenilor pentru a afla cum a circulat virusul in Capitala."Nu ma puteți suspecta ca o plac pe Gabriela Firea, dar ce a facut in București, a fost…

- Teatrele și instituțiile culturale din București continua sa transmita online spectacole, atat pentru copii, cat și pentru adulți, in contextul epidemiei de COVID-19. Primaria Capitalei a transmis, duminica,...

- Vedeta B1 Tv a discutat despre faptul ca premierul Ludovic Orban a declarat ca se opune scoaterii in afara legii a partidului UDMR , dupa ce a inaintat un proiect de lege prin care ofereau autonomie Ținutului Secuiesc. Banciu a lasat sa se inteleaga ca scoaterea formatiunii in afara legii reprezenta…

- EURO 2020. Potrivit sursei citate, guvernul si-a asumat politicile de interzicere a fumatului pe stadioane, facilitarea accesului la evenimente sportive a persoanelor cu dizabilitati si asigurarea transportului in comun gratuit pentru posesorii de bilete (acest din urma punct este in parteneriat…

- Alte 337 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total ajungand la 7.216. Bilantul deceselor este 362. La ATI sunt internati 245 de pacienti. In Suceava sunt 1.763 de cazuri de imbolnavire, iar in Bucuresti – 824. Patru judete au depasit pragul de 300 de persoane…