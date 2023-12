Tragedie rutieră în Suceava: Un tânăr de 19 ani a murit după ce s-a răsturnat cu mașina Un tanar in varsta de 19 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier in județul Suceava, dupa ce mașina sa s-a rasturnat, conform Mediafax. ISU Suceava a fost anunțat la ora 2:30 despre producerea unui accident rutier pe un drum in localitatea Petia, la ieșire spre localitatea Uncești. La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ. La sosirea echipajelor, a fost gasit un autoturism, care era rasturnat in afara drumului. In exteriorul mașinii, a fost identificata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

