- In aceasta dimineața, imediat dupa ora 7, pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat au fost solicitați sa intervina – o mașina s-a rasturnat in afara drumului. Doua persoane au decedat! Mașina a ieșit de pe partea carosabila țși s-a rasturnat intre localitațile Variaș și Periam,…

- Au fost imagini de groaza surprinse de camerele de supraveghere ale unei stații de alimentare peco, din satul Țiganca, raionul Cantemir. Acolo, un individ de 27 de ani a urcat beat la volanul unei mașini Dacia Duster și a mers intenționat, de cateva ori, peste cațiva barbați pe care i-a ranit grav.…

- Noua persoane au fost ranite, in aceasta dimineața, dupa ce un microbuz de transport oameni s-a izbit, pe DN 65, in comuna Pielesti din județul Dolj, de o mașina, scrie Mediafax Potrivit...

- Un pasager a murit in urma unui grav accident produs in aceasta dimineata, in comuna Arbore din judetul Suceava.Pompierii militari au intervenit, in aceasta dimineata, in jurul orei 3:00, cu o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si cu sprijinul unui echipaj SAJ, la un accident rutier…

- O mașina in care erau doi barbați a cazut, marți, in apa Canalului Morilor, intre localitațile Olari și Sintea Mare din județul Arad. Conform ISU Arad, cei doi barbați care se aflau in autoturism au ramas blocați sub apa. The post Accident teribil in județul Arad. Mașina cazuta intr-un canal, șoferul…

- Un maierean baut la volan a reușit sa produca un accident rutier. Acesta s-a rasturnat cu autovehiculul pe care-l conducea. Polițiștii au intocmit dosar penal. Echipajele medicale, ale pompierilor și polițiștii nasaudeni au fost solicitați in aceasta dimineața la un accident rutier pe DN 17C. La ieșirea…