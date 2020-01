Stiri pe aceeasi tema

- Ceața se reintoarce in vestul țarii. Meteorologii au emis un nou cod galben de ceața densa pentru județele Arad, Bihor și Timiș. Administrația Naționala de Meteorologie transmite ca ceața va determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri. Codul galben este valabil intre orele 16.50 – 20.00.…

- Meteorologii au lansat pentru astazi o noua atenționare meteorologica, cod galben, valabila pana la ora 22,00 In intervalul menționat, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 – 65 km/h, iar pe arii restranse, indeosebi…

- Tragedie in vestul țarii, la limita dintre județele Timiș și Arad. Un barbat a murit, iar o femeie a suferit rani grave, dupa ce un tren care circula pe ruta Arad – Sannicolau Mare a spulberat autoturismul in care se aflau cei doi. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.00. Barbatul conducea pe un drum…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 8.56, in Transilvania, județul Hunedoara, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 7 kilometri. Cele mai apropiate orase de epicentrul seismului Cluj-Napoca, Sibiu,…

- Incendiu de proporții la un atelier de prelucrare a lemnului din localitatea hunedoreana Crișan. Intervenția pompierilor a facut ca flacarile sa nu se extinda și la locuințele aflate in apropiere, astfel ca doar acoperișul atelierului a fost afectat in proporție semnificativa, respectiv utilajele aflate…

- 25 de cartușe de infanterie și o grenada, care prezinta pericol de explozie, au fost descoperite, luni, intr-un parc din centrul municipiului Arad, acțiunea fiind in desfașurare marți, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arad. CITEȘTE ȘI: A fost reținut administratorul firmei care…

In urma unui apel primit pe numarul de telefon al Postului de Jandarmi Montan Valiug, patrula aflata in serviciu pe traseele turistice a fost direcționata pentru a veni in ajutorul a trei persoane și a unui minor, care au ramas impotmoliți cu autoturismul in ...

Un eveniment nefericit a fost semnalat sambata in zona Pecica. Un barbat a fost gasit decedat dupa ce s-ar fi aruncat in Mureș de pe podul care...