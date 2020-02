Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit s-a produs, azi dimineata, in jurul orei 6:30, in localitatea Davideni, Neamț. Trei elevi, doi de liceu si unul de clasa a VIII-a, au fost loviti in plin de un camion plin cu lemne. Adolescentii mergeau pe carosabil, spre statie, cand s-a produs nenorocirea. Soferul camionului spune…

- Un elev in varsta de 16 ani a murit și alți doi au fost transportați la spital, joi, dupa ce au fost accidentați de o autoutilitara in comuna Țibucani, din județul Neamț, potrivit reprezentanților...

- Cel putin 13 copii au murit si 39 au fost raniti luni in cursul unei busculade produse intr-o scoala primara din Kakamega, in vestul Kenyei, a anuntat politia locala, relateaza AFP. "Am pierdut 13 copii...

- O tragedie s-a produs, sambata dimineața, intr-un depozit de lemne din localitatea dambovițeana Vacarești-Bungetu. Un barbat de 39 de ani a cazut dintr-un camion incarcat cu lemn și a decedat, manevrele de reuscitare dovedindu-se inutile. “Un barbat de 39 de ani, din Picior de Munte, a decedat, astazi,…

- Un barbat a fost calcat de doua mașini in noaptea de Revelion și a murit. Un șofer a fugit de la fața locului. Un barbat care mergea pe marcajul de delimitare a benzilor de pe DN 1, in zona Campina, județul Prahova, a murit in noaptea de Revelion, dupa ce a fost lovit de doua [...]

- Tragedie intr-un centru pentru copii cu deficiențe de vedere, din județul Iași. O fetița de 6 ani a cazut pe scari și a murit la scurt timp dupa ce a fost dusa cu ambulanța la spital. Fata a ieșit din camera in timp ce ingrijitoarea plecase sa duca mancare altor copii.

- Un tanar din Pianu de Jos care tocmai implinise 18 ani a murit intr-un tragic accident de motocicleta, la cateva ore dupa ce tocmai implinise 18 ani. Din datele Poliției, accidentul s-a petrecut vineri seara, in jurul orei 21.00. Tanarul ar fi pierdut controlul motocicletei și s-a rasturnat in afara…