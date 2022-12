Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill s-a stins din viața, la 49 de ani. Fostul mijlocaș de la Juventus a decedat la spitalul Medica Uruguaya, din Montevideo. O’Neill era internat la terapie intensiva de cateva zile. Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill a decedat la 49 de […] The post Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill a decedat, la 49 de ani appeared first on Antena Sport . The post Tragedie in lumea fotbalului, in ziua de Craciun! Fabian O’Neill a decedat, la 49 de ani first appeared on Money .