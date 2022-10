Tragedie în Botoșani. O femeie imobilizată la pat a ars de vie în propria casă O femeie de 70 de ani din Botoșani și-a gasit tragicul sfarșit in incendiul care i-a cuprins intreaga casa. Aceasta era imobilizata la pat. Primii care au incercat sa o salveze au fost vecinii, dar aceștia nu au reușit sa faca prea mare lucru. Pompierii spun ca vecinii au fost cei care au dat alarma. Ei au incercat sa ajute femeia sa iasa din casa, insa nu au reusit. „Intrucat stiau ca proprietara nu poate iesi afara, fiind cunoscuta cu probleme locomotorii, au incercat sa intre in casa, dar nu au reusit. La fata locului au ajuns, in cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detasamentului Dorohoi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit pompierilor, vecinii au fost cei care au dat alarma. Ei au incercat sa ajute femeia sa iasa din casa, insa nu au reusit."Intrucat stiau ca proprietara nu poate iesi afara, fiind cunoscuta cu probleme locomotorii, au incercat sa intre in casa, dar nu au reusit. La fata locului au ajuns, in cel…

- Un tanar din Eforie Nord a incercat sa-si salveze vecinii din casa in flacari, dar s-a inecat cu fumul gros si s-a prabusit, inconstient. Pompierii l-au descoperit mort, carbonizat. Barbatul avea cel mult 25 de ani si era tatal unei fetite de cativa aniso

- Pompierii nu au avut loc sa ajunga la un incendiu, intr-un cartier de lux din Capitala. Cand au reușit sa se strecoare printre cladirile construite prea aproape unele de altele, nu au gasit surse de apa. A ars ultimul etaj al unui fost hotel, transformat in bloc de locuințe, din Cartierul Francez.

- La data de 8 octombrie 2022, in jurul orei 19:10, polițiștii Secției 8 Rurale Deta au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 32 de ani, din localitatea Stamora Germana, s-a injunghiat cu un cuțit in picior. Deși au fost efectuate manevre de resuscitare de catre echipajul de Ambulanța…

- In aceasta dimineața, in cursul orei 5.00, pompierii de la ISU Iași au fost anunțat prin numarul unic de urgența 112 despre un incendiu la o casa din comuna Scheia, județul Iași. Pompierii au intervenit la fața locului, au stins incendiu și au localizat o femeie in varsta de 69 de ani care a fost […]…

- 34 de persoane, inclusiv o femeie insarcinata, au fost salvate de catre angajații IGSU, dupa intemperiile de aseara. 14 familii au beneficiat de serviciile IGSU, din gospodariile carora au fost pompate peste 85 m3 de apa. In rezultatul misiunilor desfașurate au fost tractate peste 10 mijloace de transport,…

- Un barbat de 52 de ani, din Giurgiu, și-a pierdut viața in urma coliziunii inregistrate joi noapte, in apropierea localitații Plopșoru, pe DN 5. Acesta era pasager in autoturismul care a intrat intr-un autotren parcat pe marginea șoselei. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 1.30 și, ca de obicei,…