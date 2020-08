Stiri pe aceeasi tema

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- O explozie puternica a zguduit capitala libaneza Beirut, relateaza site-ul Russia Today . Pe rețelele de socializare au aparut imagini inregistrari cu deflagrația, care a provocat pagube semnificative.

- UPDATE – Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale…

- O explozie puternica s-a auzit marti in capitala Libanului, Beirut, dupa care au fost vazuti nori grosi de fum ridicandu-se deasupra capitalei, relateaza televiziunea Al Arabiya si martori oculari pentru Reuters. Nu au fost date publicitatii detalii privind incidentul. (Rador/FOTO Captura ecran)

- Avionul facea parte din escadrila companiei 20th Fighter Wing si s-a prabușit marti seara, in jurul orei locale 23.30 (miercuri, ora 06.30, ora Romaniei). Pilotul a supravietuit initial accidentului, insa a murit cateva ore mai tarziu, la spital. Tragedia s-a petrecut in timpul unui zbor de…

- Cine a spus ca e ușoara viața cu doi copii mici se inșala amarnic! Șerban Copoț a trecut cu brio peste perioada de izolare, dar recunoaște ca e foarte greu sa beneficiezi de clipe de respiro sau de momente romantice, cu soția, atunci cand ai doi baieți naștruinici, curioși si dornici de atenție.- Cum…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea cadavrului femeii din fantana adanca de 14 metri. In sat umbla vorba ca fantana fusese blestemata in urma cu mai mulți ani. Pentru degajarea persoanei cazute in fantana au intervenit doua echipaje cu o…