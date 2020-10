Stiri pe aceeasi tema

Un camion a intrat cu toata viteza in curtea unei familii, omorand o fetița de trei ani care se juca la umbra cu bunica ei.

- Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

Doi tineri in varsta de 15 ani au murit și alți trei au fost raniți in urma unui grav accident de circulație produs miercuri seara ...

- Un caz tragic a avut loc, luni noapte spre marți, pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges ca pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti a avut loc un tragic accident de circulație, in urma caruia o fetita de doi ani si mama…

- O mama in varsta de doar 25 de ani și fiica ei de doar doi ani au pierit intr-un accident rutier cumplit, ce a avut loc in noaptea de luni spre marți pe autostrada A1, in zona municipiului Pitești.

Un motociclist a murit intr-un accident teribil, nu departe de Timisoara. Doua fetite au fost ranite grav.

Tragedie in aceasta dimineața pe Centura de Nord a Craiovei. Trei persoane, intre care o fetița de 6 ani, au murit intr-un accident cumplit, dupa ce un șofer de 25 de ani a intrat pe contrasens, potrivit IPJ Dolj.

- O persoana a murit, luni, dupa ce patru autoturisme au intrat in coliziune pe DN6, in localitatea Gavojdia, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Conform sursei citate, o a doua persoana a suferit leziuni usoare, fiind transportata la spital pentru…