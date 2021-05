Tragedie fără margini la Braşov! Două fetiţe au murit după ce s-au intoxicat cu o substanţă toxică Trei copii și doi adulți din aceeași familie din comuna Ungra, județul Brașov, s-au intoxicat cu tomoxan, o substanța antiparazitara folosita la animale. Copiii au intrat in stop cardio-respirator, iar doi dintre ei au fost declarați decedați. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan, o substanta toxica, iar toti trei sunt in […] The post Tragedie fara margini la Brasov! Doua fetite au murit dupa ce s-au intoxicat cu o substanta toxica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

