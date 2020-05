Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava care a decolat sambata spre Spania pentru transportarea a 90.000 de maști de protecție s-a intors, din motive tehnice, la sol. Aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane care a decolat...

- Spania, a doua tara cea mai afectata din Europa, a solicitat marti un ajutor umanitar din partea NATO in contextul in care a inregistrat un nou record de 514 morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 2.696, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- In Mallorca, polițiștii patruleaza pe strazi nu numai pentru a le aminti oamenilor sa stea in case, ca sa nu se expuna riscului contaminarii cu Covid-19, ci și pentru a le canta. Oamenii legii incearca, astfel, sa aduca un pic de bucurie in vremuri tulburi, scrie The Guardian.Heidi Friedenberger, o…

- Cetateanul roman care a calatorit cu un avion al unei companii private de la Madrid la Bucuresti desi fusese confirmat in Spania ca fiind infectat cu coronavirus este cercetat intr-un dosar penal pentru zadarnicire a combaterii bolilor. Pana in prezent, pentru aceasta infractiune au fost deschise…

- Cazurile ciudate, greu de ințeles, cu romani care au un comportament inconștient in plina epidemie de coronavirus sunt, din pacate, din ce in ce mai multe. In cursul zilei marți, un roman care știa ca este infectat cu coronavirus nu a respectat recomandarile autoritaților de a sta in autoizolare pentru…

- Cuba, Bolivia și Hondurasul, au confirmat, vineri, primele cazuri de coronavirus (Covid-19) pe pamantul lor, contribuind, astfel, la numarul de țari din America Latina in care virusul a aparut, numar care, in prezent, este de 12 State. Potrivit Ministerului Sanatații din Cuba, trei dintre cei patru…

- Un avion de mici dimensiuni a avut probleme tehnice si a ajuns in curtea unei case, intr-un copac. La bord se aflau doua persoane si un... catel. Ca prin minune, toti au scapat fara nicio zgarietura. Aparatul de zbor, asezat bine printre ramurile pomului, a ramas aproape intact. Specialistii au intervenit…

- Deputatul rus, Airat Hairulin, a murit intr-un accident aviatic. Elicopterul privat in care se afla s-a prabusit pe gheața raului Kama din apropierea orașului Kazani din Republica Tatarstan, anunta interfax.ru.Potrivit sursei citate, la bord se aflau trei persoane.