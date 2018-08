Tragedia noptii in Romania. Accident rutier pe drumul catre mare. Un copil a murit, 5 persoane printre care 2 copii si o gravida ranite

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 10 ani a murit, iar alte 5 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica noaptea pe DN2A, la iesirea din Andrasesti spre Orboiesti. Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, Lacramioara Chirea, in accident au fost implicate doua autoturisme,…

- Un barbat de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care un baiat de 14 ani, au fost ranite grav dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, sambata seara, intre Țandarei și Platonești, in județul ...

- O persoana a murit iar alte doua au fost ranite, in urma unui accident auto produs sambata pe DN 10 Buzau – Brasov, in zona restaurantului 2D din apropierea comunei Cislau. Trei autoturisme au fost implicate, evenimentul rutier producandu-se pe fondul unei depasiri.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe pe drumul european E85, in localitatea Romanesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, conci persoane fiind ranite. La fata locului au intervenit doua echipaje…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, care conducea un autoturism pe DN 1 in localitatea Gheghie, judetul Bihor, a murit, vineri, dupa ce masina sa a intrat in coliziune frontal cu un autocar. Alte trei persoane, printre care doua fetite, au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara de 19 ani si un copil de un an si sase luni, ambii din comuna Romanasi, au decedat, si alte trei persoane au fost ranite, luni seara, dupa ce masina in care erau pasageri a intrat in coliziune cu o autoutilitara, informeaza Agerpres. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului Judetean…