Tragedia din Londra: morţii din camionul frigorific erau toţi cetăţeni vietnamezi Politia a declarat pentru AFP ca victimele - 31 de barbati si opt femei - au fost identificate toate si sunt de nationalitate vietnameza. Familiile lor au fost informate, a precizat politia, refuzand sa faca alte comentarii.



Initial, politia a crezut ca victimele erau chinezi, dupa care familii s-au manifestat in Vietnam, ingrijorate cu privire la situatia rudelor lor.



Intr-un comunicat, Ambasada Vietnamului la Londra si-a exprimat joi ”profunda tristete cu privire la moartea a 39 de vietnamezi in Essex, la 23 octombrie 2019”, data la care au fost gasite cadavrele.



