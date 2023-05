Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose trece prin cea mai frumoasa perioada a vieții ei, deoarece in doar cateva luni va deveni mama pentru prima data. Insa, pare ca lucrurile din viața ei nu merg chiar așa cum și-ar dori, judecand dupa ultimul mesaj pe care l-a publicat pe rețelele de socialziare. Cantareața pare ca este dezamagita…

- Cele 4 fete au ajuns la spital și au fost la un pas de moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in camera inchiriata pentru vacanța din Brașov. Inca din prima zi tinerele au inceput sa se simta rau, au avut amețeli, greața și simțeau ca se sufoca, insa au crezut ca sunt racite."Am observat…

- Speta civila cu foarte multe semne de intrebare la Inalta Curte: cu numai cateva zile inainte de ultimul termen de judecata, o parte in dosar a pus 100.000 de euro cash pe masa unei case de avocatura in care activeaza unii dintre fostii colegi ai actualilor judecatori ai instantei supreme. Asociata…

- Cosmin Achim a fost dat afara de la Petrolul, dupa ce ar fi pariat, sume importante, chiar in meciurile in care a ajutat, in colaborare cu membrii unui clan interlop. Cazul este anchetat de Comisia Integritate a FRF, iar noua partide sunt analizate. Cosmin Achim, anchetat pentru ca ar fi pariat in meciurile…

- Va aduceți aminte de Mihaela Coșoi, tanara asistenta din Pitești care a murit, in ianuarie 2016, in urma unei aparent banale varicele?! In ianuarie 2016, Miki se stingea pe patul de spital, dupa ce medicii care au vazut-o i-au spus ba ca este rasfațata, ba ca este gravida. Soțul ei, Lucian, a inceput…

- Posibilitatea ca Ucraina sa faca lucrari neanuntate de adancire la canalul Bistroe, a carui construire a starnit nemultumiri in Romania, dar si la nivel international, din cauza amenintarilor aduse mediului, a readus in atentie opozitia Bucurestiului la largirea coridorului.

- Luni dimineața medicii legiști efectueaza autopsia pentru a știi care sunt cauzele morții indragitului comentator sportiv. In acest moment tot ce se știe este ca acesta a facut un șoc hipotermic dupa ce a inotat in apele inghețate ale lacului Bragadiru. Mai exact, se pare ca acesta a intrat sub gheața…