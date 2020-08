Tragedia de la Metro: A schimbat şoferiţa banda sau motociclistul a “forţat” o depăşire prin dreapta? Cine este vinovat de accidentul de la Metro de luni la amiaza, in care si-a pierdut viata un motociclist in varsta de 26 de ani? Din primele cercetari facute de catre politistii de la Rutiera reies mai multe intrebari decat raspunsuri. Politia a intrat in posesia unei inregistrari a accidentului, insa camera de supraveghere care a filmat evenimentul se afla la o distanta apreciabila. In filmare se vede impactul, insa nu se desluseste ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Rutiera din toata țara au fost scoși in strada la verificari. Adevarata dimensiune a haosului din trafic a ieșit la iveala in doar cateva zile.Politistii rutieri au desfasurat, in perioada 6 - 19 iulie, o actiune la nivel national, ce a vizat verificarea legalitatii transportului…

- Politia atrage atentia ca, in prima jumatate a acestui an, masinile cu volan pe dreapta au fost implicate in 25 de accidente rutiere, pe drumurile din Romania. 96- dintre aceste evenimente s-au produs din vina soferilor, iar in urma acestora 16 persoane au murit si alte 24 au fost grav ranite. "Acest…

- Tragedia s-a produs in 26 iunie, pe calea ferata de pe raza localitatii Biharia din judetul Bihor, batrana fiind omorata de trenul InterRegio Baia Mare – Timisoara Nord. Medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind nevoiți sa declare decesul. Ulterior,…

- Tragedia s-a produs in 26 iunie, pe calea ferata de pe raza localitatii Biharia din judetul Bihor, batrana fiind omorata de trenul InterRegio Baia Mare – Timisoara Nord. Medicii care au ajuns de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru femeie, fiind nevoiți sa declare decesul. Ulterior,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, impreuna polițiștii din cadrul Biroului Rutier sprijiniți de reprezentanții Registrului Auto Roman au desfașurat, joi, pe raza județului, o acțiune de control in trafic ce a avut ca scop reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere produse pe fondul defecțiunilor…

- Barbatul neidentificat este un ”element principal” in ancheta privind banda ”Crazy Brabant Killers”, banuita ca ucis cel puțin 28 de persoane, inclusiv copii, in timpul jafurilor din perioada 1982-1985, informeaza BBC. Poliția belgiana solicita informații pentru identificarea barbatului, pozat in haine…

- Un barbat a fost arestat in Germania dupa ce a anuntat pe internet ca intentioneaza sa comita un atac impotriva musulmanilor inspirat din cel produs in Christchurch (Noua Zeelanda), a anuntat luni Oficiul central de lupta impotriva terorismului, informeaza AFP. Suspectul, in varsta de 21 de ani, a fost…

- Dorian Popa a fost implicat, joi, intr-un accident auto. Evenimentul s-a produs la cațiva kilometri de la ieșirea din București, pe DN1 , anunța cancan.ro. Dorian Popa a recunoscut ca vina ii aparține in totalitate, pentru ca nu s-a asigurat in momentul in care a schimbat banda. „Hatz, Johnele,hatz!…