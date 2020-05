Tragedia de la Aroneanu se complică: a fost un accident sau o agresiune? Achetatorii din dosarul sopranei care se zbate intre viata si moarte la spital au o misiune extrem de dificila. Acestia trebuie sa desluseasca daca artista a cazut accidental pe scarile casei familiei din Aroneanu, sau daca nu cumva a fost vorba de o agresiune. Membrii familiei sopranei acuza voalat ca a fost o agresiune venita din partea sotului, un cunoscut pianist local, insa nu vor sa vorbeasca deschis despre acest ingrozitor aspect, deoarece asteapta concluziile legale. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

