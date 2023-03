Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 Drobeta Turnu Severin ndash; Orsova, in zona localitatii Ilovita, judetul Mehedinti, la iesire din tunelul Bahna, s a produs o coliziune, soldata doar cu pagube materiale, in care au fost implicate doua autotrenuri,…

- Accidentul mortal a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in pasajul Michelangelo din Timișoara. Mașina in care se aflau patru tineri, din județele Arad și Mehedinți, a lovit un perete din interiorul pasajul, iar apoi s-a izbit violent de un autocamion al STPT, folosit la intervenții. In urma accidentului…

- Un barbat din Mehedinti a aratat cat de subreda si de fragila este calea ferata de pe magistrala care face legatura intre București și Timișoara, dupa ce s-a filmat in timp ce desfacea, cu mana libera, mai multe șuruburi de la sina. Imagini revoltatoare, pericol urias pe o magistrala importanta a CFR.…

- Traficul rutier pe DN 57, in zona Berzeasca, la limita judetelor Caras-Severin cu Mehedinti, ramane inchis pana la jumatatea lunii februarie, din cauza pericolului de cadere a unor blocuri de piatra de pe versantul invecinat drumului, decizia fiind luata de o comisie de experti tehnici, a informat,…

- Traficul rutier este blocat sambata la pranz pe DN 67D, in județul Mehedinți, din cauza stancilor cazute pe carosabil. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier pe DN67 D Baia de Arama – Baile Herculane este blocat. In comuna Obarșia-Cloșani, la kilometrul…