Traficul pe DN 2, în județul Buzău, blocat din nou după ce un TIR a derapat Traficul pe DN 2, in județul Buzau, este din nou blocat sambata seara dupa ce un TIR a derapat. In cursul zilei de sambata, drumul a mai fost blocat din cauza zapezii și viscolului, iar 200 de persoane care au ramas blocate au fost ajutate de autoritați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 24 de localitati din judetul Buzau au ramas sambata seara fara curent electric in urma unor defectiuni provocate de ninsoare si viscol, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pompierii din cadrul ISU Buzau au salvat doua femei gravide aflate, sambata, in doua mașini blocate in trafic. Ele au fost duse la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Accesul a fost restrictionat pentru toate categoriile de vehicule, sambata dimineata, incepand cu ora 10,15, pe DN2 - E85, intre Slobozia Bradului si limita cu judetul Buzau, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in zona seismica Vrancea, județul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 a avut loc marți dimineața in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 7.42 in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,6 și a avut…

- Un camion și un autocar s-au ciocnit pe DN 14B din județul Sibiu. Traficul prin zona este blocat, anunța autoritațile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Circulatia rutiera si feroviara intre Ploiesti si Brasov a fost blocata, vineri dimineata, cu intermitente, timp de aproape o ora, dupa ce un TIR a derapat si a ramas pe axul drumului national 1, blocand si calea ferata care este paralela cu soseaua. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Traficul feroviar este blocat in zona Paltineni-Nehoiu, in urma unui accident petrecut luni, care s-a soldat cu decesul unui barbat in varsta de 75 de ani, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…