Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, in colaborare stransa cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au reușit sa demanteleze o rețea infracționala de trafic de droguri, documentand activitatea a doua persoane banuite de trafic de canabis. La data de 20 octombrie a.c., procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism […] Traficanți de droguri capturați in Bacau. Trei kilograme de canabis au fost confiscate