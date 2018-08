Stiri pe aceeasi tema

- Dealerii de droguri, arestati in dosarul ”Cocaina penru VIP-uri”, vor sa fie lasati in libertate. Curtea de Apel Ploiesti judeca, miercuri, contestatia la masura arestarii preventive dispusa de Tribunalul Prahova la solicitarea DIICOT Ploiesti.

- Ancheta declanșata de DIICOT fața de furnizorii de droguri ai unor vedete autohtone scoate la iveala faptul ca stupefiantele nu erau pure, respectiv ca drogul de risc, cocaina, conținea cofeina și paracetamol, informeaza Libertatea."Produsul" vandut de Adrian Carbunescu, unul dintre furnizorii…

- Autoritatile din Canberra, Australia, au reusit sa captureze un crocodil pe care il "vanau" de cel putin zece ani. Reptila cantareste peste 600 de kilograme si masoara aproape 5 metri lungime. Potrivit abcnews.com,...

- Procurorii DIICOT au capturat 13 kilograme de canabis, in urma unor perchezitii efectuate la doi traficanti care aduceau droguri din Spania. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul Antidrog au efectuat, miercuri…

- Prin incheierea penala nr. 25/DL/30.05.2018, pronuntata in dosarul nr. 1150/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 30 mai 2018, pana la data de 28 iunie 2018, inclusiv,…

- Captura impresionanta de droguri in Peru. Autoritațile de la Lima au confiscat peste 1150 de tone de cocaina in valoare de 45 de milioane de dolari. Stupefiantele urmau sa ajunga cu vaporul in Spania.

- Cannabis, ecstasy, timbre LSD și cocaina reprezinta doar o parte din captura pe care au ridicat-o politiștii și procurorii clujeni din doua locuinte din Cluj-Napoca și Floreși. Patru cantare electronice, cinci instrumente de maruntire și aproximativ 1.000 de euro completeaza captura oamenilor legii.…

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns din Malaysia, autoritatile australiene au descoperit 200 de kilograme de metamfetamina. Valoare substantelor narcotice a fost estimata la 75 de milioane de dolari.