Stiri pe aceeasi tema

- Compania britanica de armament BAE Systems a anuntat ca a infiintat o entitate locala in Ucraina si a semnat acorduri cu guvernul de la Kiev pentru a ajuta la accelerarea livrarilor de arme, echipamente si instruire, conform The Guardian.Marea Britanie este un furnizor-cheie de armament pentru Ucraina,…

- La exercitiile alianței militare participa contingente nationale din Belarus, Kazahstan, Kargazstan, Tajikistan si Rusia, in timp ce Armenia este singurul stat membru care nu a trimis trupe. Conform OTSC, la aceste aplicatii militare iau parte aproximativ 2.500 de militari si 500 de unitati de echipament.Exercitiile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a vorbit joi seara, 24 august, pentru prima data despre accidentul aviatic de miercuri in care a murit seful Wagner, Evgheni Prigojin , candva unul dintre apropiatii sai, dar care cazuse in aparenta dizgratie dupa o incercare de a se revolta impotriva conducerii militare…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o declarație oficiala in legatura cu prabușirea avionului rusesc in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin și a negat ferm orice implicare a Ucrainei in acest eveniment. Conform presei ucrainene de stat, Zelenski a subliniat ca țara sa nu are…

- Rusia a recrutat agenti operativi in Polonia, pentru a declanșa atacuri asupra convoaielor militare care traverseaza aceasta țara spre Ucraina. Informația a fost publicata de ziarul The Washington Post, care citeaza surse militare.

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti ca resursele armatei ucrainene sunt „aproape utilizate”, intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Resursele militare ale Ucrainei sunt…

- Un raport al serviciilor american de informatii, desecretizat joi, arata ca China ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale si probabil furnizeaza Moscovei tehnologie militara sau cu dubla utilizare, militara si civila, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Evaluarea Biroului Directorului pentru…

- Tot mai multe dovezi arata ca Beijingul, in ciuda apelurilor repetate la pace, trimite Rusiei suficient echipament „neletal”, dar care poate fi insa folosit in scop militar și care sa aiba un impact semnificativ in razboiul declanșat in urma cu 17 luni de Vladimir Putin in Ucraina, scrie Politico.