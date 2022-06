Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, duminica, in zona Arcul de Triumf din Capitala, cu ocazia desfasurarii evenimentului caritabil de alergare "Hope Run", organizat de Corpul National al Politistilor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Echipa masculina ACS Frontiera Tomis Constanta si formatia feminina CS Progresul Bailesti au castigat, sambata, 7 mai, Cupa Regelui, respectiv Cupa Reginei la oina, competitii gazduite de Stadionul Arcul de Triumf din Capitala.Campioana nationala in 2021, ACS Frontiera Tomis a invins cu scorul de 16…

- Sportul național al Romaniei a luat fața Ligii 1 și a disputat Cupa Regelui și a Reginei pe Stadionul Arcul de Triumf. Frontiera Tomis Constanța și-a pastrat titlul caștigat anul trecut și a invins Biruința Gheraești, vicecampioana en-titre, cu 16-12. La fete, Progresul Bailești a batut Dacia Mioveni…

- In zilele de 7 și 8 mai in capitala vor fi organizate diverse tirguri cu produse autohtone. Astfel, in preajma Arcului de Triumf va avea loc „Tirgul meșterilor populari" (10:00-18:00), unde iși vor expune lucrarile artizanii din cadrul Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural…

- Unul dintre autoturisme s-a rasturnat dupa ce un șofer a intrat cu viteza intr-o mașina care a vrut sa faca stanga in intersecție. La fața locului au intervenit de indata mai multe echipaje de poliție și un echipaj SMURD. Ambii șoferi au scapat cu cateva rani și au fost duși la secție pentru a stabili…

- Vedetele lui Dinamo Kiev au ajuns vineri seara in Romania. Dupa ce au innoptat la Iași, fotbaliștii lui Mircea Lucescu se pregatesc acum sa plece spre Capitala, pentru ca mai apoi sa se cazeze la Snagov, formalitațile fiind rezolvate insuși de „Il Luce”. Saptamana viitoare, cel mai probabil miercuri,…

- In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”!, a anunțat primarul Nicușor Dan. „In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii…