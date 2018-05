Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Autostrada A2 este oprita pe banda de urgenta si partial pe prima banda a sensului de mers Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 17, din cauza ridicarii placilor de beton din componenta carosabilului, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Lucrarile…

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, traficul rutier a fost reluat luni dimineata, incepand…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor din partea carosabila, astazi pana in jurul orelor 15,00. Potrivit…