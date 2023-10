Stiri pe aceeasi tema

- O mare parte a conducatorilor auto traverseaza aceasta intersecție cu un stres suplimentar, deoarece surprizele neplacute pot aparea din diverse motive sau direcții. Organizarea acestei intersecții lasa mult de dorit, mai ales dupa eliminarea semaforizarii și adaugarea unor elemente noi care complica…

- La ieșirea de la Shopping City Targu Mureș pe Calea Sighișoarei șoferii intra intr-un fel de intersecție care seamana cu un sens giratoriu insa nu are nimic de-a face cu acest sistem. Doar aparent, pentru ca este rotund și la intrarea este un semn de cedeaza trecerea, aduce a sens giratoriu pentru ca…

- Intersecția strazilor Baneasa cu Nicolae Balcescu la Targu Mureș reprezinta o provocare pentru șoferii care nu trec adeseori prin zona. Și asta din cauza lipsei marcajelor rutiere dar și a semnelor vizibile care sa indice drumul cu prioritate, unde strada Nicolae Balcescu se bifurca, fiind separata…

- Un alt loc periculos pe care l-am monitorizat este intersecția strazii Urcușului cu strada. Gheorghe Doja și strada Lapușna. Autoturismele care vin de pe str. Urcușului, in intersecție pot alege fie sa faca stanga inspre Gara Mare, fie sa mearga inainte pe str. Lapușna (cu sens unic), fie sa faca stanga…

- Conducatorii auto ar trebui sa știe ca atunci cand au verde intermitent inspre dreapta și semnul de cedeaza trecerea, iar in apropiere este o trecere de pietoni, cel mai probabil vor trebui sa opreasca pentru ca pietonii au verde. Intr-una dintre cele mai intens circulate intersecții din Targu Mureș…

- Traficul rutier din Targu Mureș este tot mai complicat. Nu doar numarul tot mai mare de mașini reprezinta o problema, ci și intersecțiile care nu mai corespund circulației rutiere din prezent. Locuitorii din Cartierul Libertații au solicitat aproape in fiecare an, in cadrul unor intalniri cu aleșii…

- Cinemobilul, organizație non-profit din Cluj-Napoca, organizeaza miercuri, 2 august, vizionarea animației „Intors pe dos" in aer liber, in parcarea Kaufland, pe strada Gheorghe Doja, nr. 66, intre orele 21.00 – 22.30. Intrarea este libera, iar filmul va fi dublat in limba romana. „Filmul este considerat…

- Pentru a cupla la reteaua de distributie a gazelor naturale noile conducte si bransamente de pe strazile Gheorghe Doja, Resita si Hunedoara din Targu Mures, rezultate in urma unei lucrari de investitii, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale luni, 10 iulie,…