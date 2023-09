Stiri pe aceeasi tema

- Intersecția strazilor Baneasa cu Nicolae Balcescu la Targu Mureș reprezinta o provocare pentru șoferii care nu trec adeseori prin zona. Și asta din cauza lipsei marcajelor rutiere dar și a semnelor vizibile care sa indice drumul cu prioritate, unde strada Nicolae Balcescu se bifurca, fiind separata…

- Un alt loc periculos pe care l-am monitorizat este intersecția strazii Urcușului cu strada. Gheorghe Doja și strada Lapușna. Autoturismele care vin de pe str. Urcușului, in intersecție pot alege fie sa faca stanga inspre Gara Mare, fie sa mearga inainte pe str. Lapușna (cu sens unic), fie sa faca stanga…

- Cocoșul de Aur din Targu Mureș va gazdui pe data de 25 august o petrecere cu distracție, dans, un photo corner special și un live cooking show, avandu-l pe Adrian Țepeș ca DJ. Intrarea este libera, iar rezervarile se fac la numarul de telefon 0770-670.643. „Vara e prea scurta ca sa ratezi pe 25 august…

- Conducatorii auto ar trebui sa știe ca atunci cand au verde intermitent inspre dreapta și semnul de cedeaza trecerea, iar in apropiere este o trecere de pietoni, cel mai probabil vor trebui sa opreasca pentru ca pietonii au verde. Intr-una dintre cele mai intens circulate intersecții din Targu Mureș…

- Traficul rutier din Targu Mureș este tot mai complicat. Nu doar numarul tot mai mare de mașini reprezinta o problema, ci și intersecțiile care nu mai corespund circulației rutiere din prezent. Locuitorii din Cartierul Libertații au solicitat aproape in fiecare an, in cadrul unor intalniri cu aleșii…

- ADI Ecolect Mures a semnat saptamana trecuta, pe 27 iunie, noul contract de colectare si transport al deseurilor din municipiul Targu-Mures si din localitatile aferente Zonei 2. Potrivit unui comunicat transmis presei ASOCIEREA POLARIS M. HOLDING S.R.L. (Lider de asociere) – URBAN GRUP ENVIROMENT S.R.L.…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a publicat marți, 27 iunie, pe pagina sa de Facebook, un text informativ despre stadiul principalelor proiecte de infrastructura rutiera din județul Mureș, respectiv despre variantele de ocolire Targu Mureș, Sighișoara și Reghin. "Saptamana aceasta se primește…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a obținut cel mai mare punctaj, 89,60 de puncte, din Regiunea Centru, areal care a avut cele mai multe proiecte depuse, șase, in cadrul apelului PNRR/2022/C15/MEDU/I6/ Program – pilot pentru dezvoltarea…