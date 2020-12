Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin centrul Info Trafic, ca, duminica dupa-amiaza, se inregistreaza trafic intens pe Valea Prahovei, masinile deplasandu-se in coloana in zonele Brasov - Centura de Vest, Comarnic, Sinaia, Busteni. In plus, din cauza unui accident, traficul a fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, se inregistreaza trafic intens pe Valea Prahovei, masinile deplasandu-se in coloana in zonele Brasov - Centura de Vest, Comarnic, Sinaia, Busteni, in conditii de lapovita si ninsoare si carosabil ud.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza sambata dimineata ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe sensul catre Brasov al DN 1 Ploiesti - Brasov, circulandu-se in coloana pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova. Potrivit sursei citate,…

