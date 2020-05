Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 24.600 persoane, cetateni romani si straini, si 15.500 mijloace de transport, informeaza duminica Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Un numar de 2.294 de traversari ale frontierei de stat a fost inregistrat din dimineața de 6 mai pana in dimineața zilei de 7 mai. Din totalul traversarilor, peste o jumatate, 1.180, s-au produs pe sensul de intrare in Republica Moldova - 768 de treceri la frontiera…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 484 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 1 408 traversari persoane, dintre care 644 treceri la frontiera moldo-romana, 351 treceri la frontiera cu Ucraina…

- Aproximativ 40.300 persoane, cetateni romani si straini, si peste 25.900 mijloace de transport, dintre care peste 21.200 automarfare au tranzitat punctele de frontiera in ultimele 48 de ore. Comparativ cu anul trecut, cand au trecut frontiera peste 413.000 persoane, scaderea este de peste 90%, anunta…

- Peste 20.000 de persoane au trecut prinpunctele de frontiera din Romania, in ultimele 24 de ore. Timpul de aștepare afost ingreunat de formalitațile care trebuie indeplinite. Pe langa controlulspecific, oamenii trebuie sa completeze declarația pe proprie raspundere și saefectueze controlul epidemiologic.Trafic…

- Incendiu la frontiera Republicii Moldova cu Romania, in raionul Cahul. Pompierii din sudul țarii au fost alertați pentru a lichida un incendiu extins de vegetație, izbucnit in Rezervația naturala științifica Prutul de Jos din apropierea localitații Valeni, raionul Cahul.

- Mircea Barbu, colaborator Libertatea, se afla de la primele ore ale dimineții de miercuri la Punctul de Trecere al Fronterei Nadlac, județul Arad, acolo unde, inca de azi-noapte, mii de romani așteapta la cozi pentru a intra in țara. Jurnalistul va va ține la curent cu situația romanilor, cu masurile…

- In perioada 17 – 23 februarie 2020, in punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 309 933 traversari, dintre care un numar mai mare – 155 851 treceri pe sensul de ieșire din Republica Moldova.