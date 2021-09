Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT RUTIER pe DN1, la intrarea in Alba Iulia dinspre Teiuș: Un camion s-a rasturnat pe drum. Trafic INGREUNAT Un accident rutier s-a petrecut in cursul zilei de astazi, 30 august, in jurul orei 19:15, pe DN1, la intrarea in municipiul Alba Iulia dinspre Teiuș, un camion rasturnandu-se pe partea…

- INFOTRAFIC: Circulație ingreunata pe DN1, la intrarea in Alba Iulia dinspre Teiuș, din cauza unor lucrari la carosabil: Recomandari pentru șoferi INFOTRAFIC: Circulație ingreunata pe DN1, la intrarea in Alba Iulia dinspre Teiuș, din cauza unor lucrari la carosabil: Recomandari pentru șoferi Traficul…

- Doua persoane au fost grav ranite, una fiind inconștienta, in urma unui grav accident rutier ce a avut loc duminica, intre Cluj-Napoca și Zalau. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in apropierea localitații Radaia, județul Cluj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este intrerupta la kilometrul 26 al Autostrazii A1 pe sensul dinspre Pitesti catre Bucuresti, in zona localitatii Poenari, judetul Giurgiu, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, vineri, la ora 10.55, ca pe autostrada A10 Aiud-Turda, la kilometrul 50, in zona localitații Unirea, județul Alba, a avut loc o coliziune intre un autocamion și un autoturism. Impactul s-a soldat cu decesul unei persoane din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfasoara pe un fir, dirijat, pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, in localitatea Colonia Talmaciu, judetul Sibiu, unde au loc cercetari la locul producerii unui accident. Un pasager a fost ranit dupa ce autoturismul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Focsani Adjud, pe raza localitatii Bizighesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Trei persoane au suferit ranite in urma coliziunii. Traficul se desfasoara…