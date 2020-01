Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT la intrare in Alba Iulia dinspre Sebeș: Un pieton a fost acroșat de un autoturism. Trafic blocat pe DN1 ACCIDENT la intrare in Alba Iulia dinspre Sebeș: Un pieton a fost acroșat de un autoturism. Trafic blocat pe DN1 Un accident a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 21.25,…

- Astazi, in jurul orei 8.00, o duba a fost lovita de tren in comuna Scheia, Suceava. In autoutilitara se aflu doua persoane. Una dintre ele a fost proiectata in afara masinii si a murit, iar cealalta a ramas incarcerata, fiind scoasa de pompierii si predata echipajului SMURD. La fața locului au intervenit…

- Traficul feroviar este blocat in zona haltei Giroc de langa Timisoara, dupa ce soferul unui autoturism a fost surprins de trenul Interregio care circula pe ruta Timisoara - Targu Mures, duminica dimineata,...

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri, in zona garii Ploiești Triaj. Doua trenuri s-au ciocnit frontal, iar cinci persoane au fost ranite. Potrivit primelor informații, trenul personal care circula pe ruta Ploiești Sud – București era in mișcare, iar trenul marfar, de la un operator privat, era…

- Accident grav pe DN 1A, pe raza comunei Butimanu . Un TIR a intrat in coliziune cu un autoturism al carui șofer se pare ca nu a acordat prioritate de trecere. Traficul este blocat la ora transmiterii acestei stiri. In urma imapactului au rezultat doua victim, soferul si pasagerul din autoturism.…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier intre un autoturism și o motocicleta la Bazinul Olimpic. Trafic blocat Accident rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia, in zona Bazinului Olimpic. Un accident rutier a avut loc in Alba Iulia, in jurul orei 13.00, in accident fiind implicate un autoturism și o motocicleta.…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Oiejdea: Tamponare intre patru autoturisme. Traficul este BLOCAT Un accident rutier cu patru autoturisme implicate a avut loc luni in jurul orei 15.00, pe DN1, la Oiejdea. Traficul este blocat. Din primele informații este vorba despre o tamponare intre patru…