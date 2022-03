Trafic de migranti in Bistrita-Nasaud. Recrutarea s-a realizat prin intermediul unor firme de plasare forta de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost oprit in trafic in noaptea de joi spre vineri, iar dupa descoperirea incarcaturii ilegale, politistii i-au anuntat pe procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Oradea.„Lucratori de politie din cadrul Serviciului…

- In cursul zilei de joi, 10 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Suceava au efectuat un numar de 3 de percheziții domiciliare, pe raza județului…

- Incepand cu anul 2014 o persoana din județul Mureș a adapostit, in condiții improprii, trei tineri vulnerabili, in scopul de a-i exploata prin munca. DIICOT precizeaza ca cei trei tineri au fost folosiți la diferite munci in gospodarie, ori in agricultura in țara și, pentru o scurta perioada, in strainatate,…

- Un barbat suspectat ca ar exploata prin munca mai multi tineri proveniti de la casele de copii a fost retinut de procurorii DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT, la data de 26.01.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul SCCO Arad au efectuat astazi un numar de 23 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Arad, Constanța și Timiș, intr-o cauza vizand…

- La data de 19.01.2022, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Arad impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Arad au efectuat un numar de 23 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Constanta, Timis si…

- Procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, marti, o perchezitie domiciliara, pe raza judetului Iasi, la locuinta unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de minori si proxenetism,…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a doua persoane din Satu Mare pentru trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat de presa. De asemenea, a fost o actiune de prindere in flagrant, in prealabil, dupa ce au comercializat cantitatea de 100 comprimate ecstasy (MDMA), in schimbul sumei de 600…