- Circulatia pe DN 6 a fost blocata, miercuri, pe ambele sensuri in dreptul localitatii Naipu, din judetul Giurgiu, dupa ce cabina unui tir incarcat cu nisip a luat foc, pentru stingerea incendiului actionand pompierii din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti, potrivit Agerpres. "Pompierii din cadrul…

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș și de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgența Acațari intervin pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un camion ieșit in decor. Circulația e blocata pe o banda de circulație, pe E 60-DN13 in apropierea localitații Acațari,…

- Mai multi membri ai unui club de off road din Toplita s-au alaturat pompierilor si silvicultorilor care se lupta cu incendiul de vegetatie uscata din apropierea municipiului, acestia aducand cu autoturismele de teren mai multe bazine cu apa, potrivit Agerpres."In acest moment, actioneaza pentru…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitații Predeal. Sunt implicate un autoturism și o motocicleta.Trafic blocat complet, potrivit I.P.J. Brasov. The post Accident, acum, la Predeal. Trafic blocat pe ambele sensuri appeared first on NewsBV .

- Ieri, in jurul orei 15.00, in localitatea ieșeana Raducaneni, pompierii au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu de vegetație. In cursul manevrelor de stingere, aceștia au gasit doi barbați prinși in incendiu. S-a procedat la stingerea flacarilor, dupa care barbații au fost preluați de un echipaj…

- Peste 100 de ha de vegetatie uscata si maracinis au ars, in ultimele ore, in judetul Giurgiu.Joita si Chirculesti Banesti sunt localitatile in care a fost necesara interventia pompierilor din cadrul Garzii de Interventie Mihailesti si Detasamentului Bolintin Deal pentru stingerea acestor incendii.In…

- O suprafata de peste o suta de hectare de teren cu vegetatie uscata a ars sambata in localitatea Banesti, judetul Giurgiu, unde un numar de 16 pompieri au actionat peste cinci ore pentru stingerea incendiului. "Peste o suta de hectare de vegetatie uscata si maracinis au ars in ultimele ore in judetul…

- Pompierii din Fetesti au intervenit joi seara pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 146, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un camion. Nu au existat victime si nu a existat pericol in trafic, acesta fiind blocat pana la stingerea flacarilor.